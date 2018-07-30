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30.07.2018, 20:13

В Донбассе гражданин РФ покупал детей для секса - полиция

В Донбассе гражданин РФ покупал детей для секса - полиция - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Россиянин брал мальчиков "в аренду"

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В Донецкой области полиция разоблачила гражданина РФ, который с 2012 по 2014 годы покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Факты торговли детьми были обнаружены в ходе расследования преступной деятельности жителя Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, которые он совершал в течение 13 лет.

Полицейские установили, что в 2012-2014 годы с подозреваемым наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" с целью совершения сексуального насилия. На время совершения преступления подросткам было 16 лет, говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что украинец заставлял несовершеннолетних детей исполнять желания россиянина, запугивая их расправой. Жертвы годами находились в психологической зависимости от него. Россиянин вывозил детей в другие города Донецкой области, а затем возвращал их украинцу.

Правоохранители установили четырех пострадавших. Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.149 УК ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека").

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

28 июля в Оболонском районе Киева на улице Вышгородской обнаружили тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти.

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Теги: Донецкая область, дети, сексуальное насилие
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