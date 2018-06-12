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12.06.2018, 13:28

В Донбассе командование РФ спешит ввести в строй новых наемников

В Донбассе командование РФ спешит ввести в строй новых наемников - Фото
Фото: пресс-центр Минобороны

По данным ГУР, в подразделениях боевиков на полигонах оккупированных территорий началась одиночная подготовка под руководством инструкторов из России

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Командование российских оккупационных войск принимает дополнительные меры по ускоренной подготовке и вводу в строй новых наемников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным военной разведки, с 11 июня в подразделениях боевиков на полигонах временно оккупированных территорий началась одиночная подготовка под руководством российских инструкторов, в том числе сборы с новоназначенными командирами взводов, корректировщиками огня артиллерии и снайперами.

"Сроки проведения этих мероприятий сокращены до минимума, несмотря на то, что значительная часть так называемых снайперов вообще не имеет опыта обращения с оружием", - уточняет ГУР.

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Ранее сообщалось, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 126 танков во временно оккупированном Донбассе.

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Теги: военная разведка Украины, боевики, оккупанты, разведка, сводка оос, наемники
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