В Донбассе на взятке задержали подполковника - ООС

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По факту взятки военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона начала уголовное производство

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Подразделение военной контрразведки из состава объединенных сил задокументировало факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме шесть тыс грн от подчиненного офицера за непрепятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другую воинскую часть. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

"К получению взятки военным привлекли жену, именно ей передавались средства по месту жительства Запорожье", - отметили в пресс-центре.

По данному факту военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона начала уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

"17 июня подполковник Ч. задержан сотрудниками военной контрразведки вместе со следователями военной прокуратуры и спецподразделения Нацполиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в пресс-центре.

29 марта 2018 года в СБУ заявили, что разоблачили на взятке командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции в Волынской области.