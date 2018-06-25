В Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены

В прошлые сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный и еще четверо ранены. Об этом сообщается в сводке операции объединенных сил.
Боевики 22 раза открывали прицельный огонь, десять из которых - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Позиции украинских военных в Крымском обстреливали из артиллерии калибром 122-мм и 82-мм, а также минометов и гранатометов. Около Луганского и Новозвановки были обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Из 122-мм артиллерийских систем боевики обстреливали Лебединское.
В субботу, 23 июня, пятеро украинских военных получили ранения в Донбассе.