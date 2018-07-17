В Донбассе погиб военный: боевики прицельно били по позициям ВСУ

Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook

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Оккупанты применили гранатометы и прицельно обстреливали позиции украинских бойцов

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Сегодня в Донбассе около 08:00 в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный 1978 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

С полуночи со стороны российских гибридных войск было два прицельных обстрела.

Оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие по опорным пунктам украинских военных в районе Золотого и Гнутово.

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В прошлые сутки, 16 июля, гибридная российская армия 19 раз открывала огонь по позициям ВСУ, в том числе один раз из запрещенного "Минском" калибра. Ранен военный.

10 июля в Донбассе погиб украинский военный Владимир Лужецкий.