В Донбассе погиб военный, уничтожены двое боевиков

Фото: пресс-центр штаба АТО

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Террористы 33 раза нарушили режим тишины

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За минувшие сутки один украинский военный погиб, двое полицейских получили ранения. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

Террористы 33 раза нарушили режим тишины, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены, один получил ранения.

Пророссийские наемники вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП по позициям ВСУ в районе Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганское, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалык Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Боевики обстреляли позиции ВСУ у Широкино из 82-мм минометов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более четырех тысяч нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе.