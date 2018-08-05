Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.08.2018, 07:24

В Донбассе погиб военный, уничтожены двое боевиков

В Донбассе погиб военный, уничтожены двое боевиков - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

Террористы 33 раза нарушили режим тишины

Реклама
Реклама

За минувшие сутки один украинский военный погиб, двое полицейских получили ранения. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

Террористы 33 раза нарушили режим тишины, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены, один получил ранения. 

Пророссийские наемники вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП по позициям ВСУ в районе Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганское, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалык Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Боевики обстреляли позиции ВСУ у Широкино из 82-мм минометов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более четырех тысяч нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе.

 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, АТО, война в донбассе, сводка оос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На КПВВ "Майорское" прострелили мобильный надувной медпункт: фото
Происшествия На КПВВ "Майорское" прострелили мобильный надувной медпункт: фото
ОБСЕ назвала причину, почему обе стороны не отводят вооружение
Происшествия ОБСЕ назвала причину, почему обе стороны не отводят вооружение
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 