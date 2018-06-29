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29.06.2018, 07:54

В Донбассе погибли четверо военных, уничтожено 9 боевиков

В Донбассе погибли четверо военных, уничтожено 9 боевиков - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Российские оккупационные войска 28 раз вели прицельный огонь по позициям ОС, в том числе 9 - из тяжелого вооружения

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28 июня в районе проведения операции объединенных сил враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы.

Четверо украинских военных погибли, двое ранены. По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 8 ранены. Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Российские оккупационные войска 28 раз вели прицельный огонь по позициям ОС, в том числе 9 - из тяжелого вооружения. Подразделения ОС вели активную оборону.

На луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и в районе Новотошковского вел огонь из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

В районе Светлодарской дуги из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял позиции ОС у Светлодарска и Новозвановка. Вследствие огневых провокаций один военный погиб и еще один ранен.

В районе населенного пункта Южное на горловском направлении враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь с которых был прикрытием для работы снайпера и диверсионной группы. Однако двое военных погибли. У Луганского вследствие обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения военный.

На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхньторецьке и Авдеевка. Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения.

На мариупольском направлении в районе Павлополя враг применил ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огневого воздействия также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяного, Лебединского, Гнутово, Новотроицкого и Широкино.

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Теги: война в донбассе, сводка оос
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