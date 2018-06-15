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15.06.2018, 07:54

В Донбассе погибли двое военных, уничтожены 12 боевиков

В Донбассе погибли двое военных, уничтожены 12 боевиков - Фото
Фото: LIGA.net

Террористы 33 раза нарушали режим прекращения огня в течение последних суток

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За минувшие сутки погибли двое украинских военных, шестеро получили ранения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

По данным украинской разведки, 12 боевиков были ликвидированы, 10 - ранены.

Террористы 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 15 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и пять раз артиллерию калибра 122 мм.

На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное.

На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На мариупольском направлении интенсивные бои были в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

По уточненным данным штаба ООС, в ходе боевых действий 13 июня украинские военные уничтожили пятерых боевиков.

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Теги: боевики, сводка оос, бои
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