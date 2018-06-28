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28.06.2018, 08:05

В Донбассе погибли трое военных, уничтожены 10 боевиков - карта

В Донбассе погибли трое военных, уничтожены 10 боевиков - карта - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Подразделения объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику: 10 боевиков гибридной армии уничтожены, семь ранены

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Вечером 27 июня российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенного минскими договоренностями оружия.

Российские оккупационные войска 32 раза прибегли к прицельному огню по позициям бойцов ООС, четыре из которых - из тяжелого вооружения. Вследствие активных боевых действий под Богдановкой на мариупольском направлении трое военных погибли и трое ранены. Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Подразделения объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, семь ранены.

На луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там гибридная армия вела огонь по позициям сил ООС изс 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская враг совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

На донецком направлении оккупанты активизировал боевые действия и применяли по позициям сил ООС преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки наибольшее количества обстрелов получили защитники мариупольского направления. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневого воздействия подверглись позиции военных в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

За прошедшие сутки боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм город Зализное. Пострадали двое мирных жителей.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз открывали огонь по воинам ООС. На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ в районе Марьинки, а из РПГ и стрелкового оружия позиции военных в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино и Гнутово, что на мариупольском направлении.

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Теги: военные РФ в Донбассе, война в донбассе, военные, сводка оос
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