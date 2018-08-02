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02.08.2018, 07:38

В Донбассе пропал украинский военный

В Донбассе пропал украинский военный - Фото
Фото: LIGA.net

По данным штаба операции объединенных сил, сейчас идут поиски военнослужащего

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За прошедшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе пропал украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Были организованы его поиски. Трое военных получили ранения.

По данным разведки, ликвидированы пять боевиков, четверо ранены.

Террористы 21 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки.

Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП по позициям ВСУ в  Крымском, Станице Луганской, Новолуганском, Травневом, Новомихайловке, Марьинки, Лебединском, Талаковке, Павлополье, Гнутово и Водяном.

Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1.

 

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Теги: боевики, ВСУ, война в донбассе, сводка оос, пропал военный
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