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14.08.2018, 07:12

В Донбассе пьяный гастарбайтер сорвал флаг Украины с прокуратуры

В Донбассе пьяный гастарбайтер сорвал флаг Украины с прокуратуры - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Злоумышленника посадили под круглосуточный домашний арест

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Пьяный заробитчанин, который приехал домой из России, повредил флагшток и сорвал флаг Украины со здания Марковского отдела Старобельского местной прокуратуры. Его задержали, пишет пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Установлено, что мужчина недавно вернулся с заработков из РФ, и, находясь под действием российской пропаганды, решил осуществить надругательство", - уточнили в прокуратуре.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 338 УК (надругательство над госфлагом). Ему избрали круглосуточный домашний арест.

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По ч. 1 ст. 338 УК можно получить штраф (до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан), ареста до 6 месяцев или до 3 лет тюрьмы.

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Теги: луганская область, флаг украины, старобельск
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