В Донбассе пьяный полицейский в кафе подрезал двух человек

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полицейского, подозреваемого в умышленном тяжком телесном повреждении, суд отправил под домашний арест

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В Лимане пьяный полицейский в результате ссоры ножом ранил двух человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты № 1 батальона управления патрульной полиции в Краматорске и Славянске в свободное от работы время находился в одном из кафе Лимана.

"После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также были в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению", - отметили в пресс-службе.

Пострадавшие мужчины, родные братья в возрасте 32 и 35 лет, были доставлены в городскую больницу, их прооперировали.

Суд избрал меру пресечения сотруднику полиции, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) в виде домашнего ареста.

20 марта 2018 года в Запорожской области подполковник полиции наехал на пешехода, который от полученных травм скончался.