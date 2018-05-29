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29.05.2018, 07:22

В Донбассе ранены шестеро военных, три боевика были ликвидированы

В Донбассе ранены шестеро военных, три боевика были ликвидированы - Фото
Фото: скриншот

За минувшие сутки боевики осуществили три теракта против мирного населения, в результате чего погибла 15-летняя девушка и был ранен мужчина

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За прошедшие сутки, 28 мая, в Донбассе российско-оккупационные войска 37 раз в сутки нарушали режим тишины. Из них девять раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм, сообщает пресс-служба ООС.

Шесть военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в больницы.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Крымского, Новотошковского, Золотого (луганское направление). Также в районах Светлодарск, Новоселовки второй, Маринки, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного, Широкино.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения. Около 5:00 утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел из миномета по поселку Железное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Около 15:00 террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочных ранений мирному жителю.

По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и пятеро ранены.

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Теги: война в донбассе, обстрелы мирных жителей, ликвидировали боевиков, раненые военнослужащие
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