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25.06.2018, 12:06

В Донбассе разбили памятник герою АТО: фото

В Донбассе разбили памятник герою АТО: фото - Фото
Фото: police.dn.ua

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых

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Злоумышленники разбили памятник украинскому военному Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Правонарушения квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

"Вчера, 24 июня, в Добропольское отделения полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбиты памятник воину АТО", - отметили в пресс-службе.

На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал.

7 октября 2017 года в поселке Черкасское Днепропетровской области осквернили памятник погибшим бойцам 93-й отдельной механизированной бригады. 

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Теги: полиция, памятник, вандалы, Александр Ермаков
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