В Донбассе разбили памятник герою АТО: фото

Злоумышленники разбили памятник украинскому военному Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Правонарушения квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).
"Вчера, 24 июня, в Добропольское отделения полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбиты памятник воину АТО", - отметили в пресс-службе.
На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.
Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал.
7 октября 2017 года в поселке Черкасское Днепропетровской области осквернили памятник погибшим бойцам 93-й отдельной механизированной бригады.