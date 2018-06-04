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04.06.2018, 14:12

В Донбассе СБУ разоблачила попытку вербовки террористами украинца

В Донбассе СБУ разоблачила попытку вербовки террористами украинца - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Для получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского заложника

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Сотрудники СБУ разоблачили попытку вербовки жителя Луганской области так называемыми спецслужбами террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-цент СБУ.

Установлено, что в конце августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района при попытке попасть на временно оккупированную территорию по своим делам. Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского заложника.

В начале мая 2018 после многочисленных пыток мужчина написал расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации, после чего его отвезли к линии разграничения.

Оперативники спецслужбы «встретили» мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Житель Луганской области предоставил сотрудникам СБУ показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач, ни одно из которых не успел и не планировал выполнять.

СБУ отмечает, что подобные случаи не редкость. На подконтрольной незаконным вооруженным формированием территории не действуют правовые нормы, граждане являются бессильными перед вооруженными террористами. Боевики не останавливаются перед применением жестоких насильственных действий, чтобы склонить граждан к госизмене. Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.

Гражданин Украины, который не совершил для выполнения преступного задача никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой и о полученном задании, освобождается от уголовной ответственности.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР освободили осужденного до начала войны в Донбассе украинца, которого более двух лет незаконно удерживали в местах лишения свободы.

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Теги: боевики в Донбассе, сбу, вербовка
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