В Донбассе уничтожен один боевик, потерь среди ВСУ нет

Фото: LIGA.net

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Боевики из пушек калибра 152 мм обстреляли Талаковку в Донецкой области

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За минувшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил был ликвидирован один боевик, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.

Террористы 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза открывали огонь из тяжелого вооружения - артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм и 82 мм.

"Вчера вечером, около 21:00 террористы из пушек калибра 152 мм обстреляли Талаковку", - отметили в пресс-центре.

Боевики выпустили по поселку не менее трех снарядов. Пострадавших нет. Данные о разрушениях уточняются.

Около 04:30 пророссийские наемники применили 82 мм минометы в районе Зайцевого.

3 июня около 01:00 пророссийские наемники из стрелкового оружия обстреляли бетонные укрытия контрольного пункта Березовое, который находится рядом с КПВВ Новотроицкое на дорожном коридоре Донецк-Мариуполь.