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08.09.2018, 07:54

В Донбассе в прошлые сутки погиб украинский военный

В Донбассе в прошлые сутки погиб украинский военный - Фото
Скриншот из видеозаписи

Несмотря на "школьное" перемирие, обстрелы со стороны боевиков продолжаются, в том числе из 152-мм артиллерии

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В прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный, сообщает штаб операции объединенных сил.

Несмотря на режим перемирия, боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск и дважды применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. 

Двое военных получили ранения.

По опорному пункту ООС в районе Светлодарской дуги стреляли из 120-мм миномета, а по Крымскому - из 152-мм артиллерии. Также  обстреливали Малиновое, Счастье, Ореховое, Катериновку, Луганское, Светлодарск, Пивденное, Новгородское, Опытное, Авдеевку, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное. 

5 сентября по Мариуполем погиб морпех — 20-летний старший матрос Максим Авдиенко. 

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Теги: оос, война, Донбасс, военный, погиб
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