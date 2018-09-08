В Донбассе в прошлые сутки погиб украинский военный

Скриншот из видеозаписи

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Несмотря на "школьное" перемирие, обстрелы со стороны боевиков продолжаются, в том числе из 152-мм артиллерии

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В прошлые сутки в Донбассе погиб украинский военный, сообщает штаб операции объединенных сил.

Несмотря на режим перемирия, боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск и дважды применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Двое военных получили ранения.

По опорному пункту ООС в районе Светлодарской дуги стреляли из 120-мм миномета, а по Крымскому - из 152-мм артиллерии. Также обстреливали Малиновое, Счастье, Ореховое, Катериновку, Луганское, Светлодарск, Пивденное, Новгородское, Опытное, Авдеевку, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.

5 сентября по Мариуполем погиб морпех — 20-летний старший матрос Максим Авдиенко.