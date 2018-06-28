В Донбассе в районе шахты Южная погибли два военных ВСУ

Фото: facebook.com/zaliznabrygada

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Боевики в течение часа вели артиллерийский обстрел 24-ой ОМБр

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Сегодня 28 июня в районе проведения операции объединенных сил погибли два военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 24 ОМБр имени короля Данила.

Боевики террористической организации ДНР с 09:30 до 10:40 вели огонь из 120-мм минометов и 122-мм самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты Южная, выпустив по позициям 52 мины и 25 снарядов.

Вследствие ведения огня боевиками два бойца Королевской бригады получили несовместимые с жизнью ранения.

Подразделения бригады открыли ответный огонь по противнику.

27 июня в результате обстрела со стороны боевиков позиций ВСУ возле Богдановки, что на Мариупольском направлении, погибли трое украинских военных. На странице Facebook 93-й ОМБр сообщила, что под Богдановкой погибли военнослужащие именно этого подразделения.