В Донбассе в результате подрыва погиб военный ВСУ - штаб

АТО, учения, ВСУ, Национальная гвардия

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В течение текущих суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

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В Донбассе в ходе проведения инженерной разведки в результате подрыва погиб военнослужащий объединенных сил. Об этом сообщается в сводке штаба ООС.

По данным штаба, в течение текущих суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В штабе ООС сообщили, что боевики открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - сообщили в штабе.

26 июля в Донбассе также погиб военнослужащий объединенных сил, другой получил ранение.