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03.07.2018, 13:37

В Донбассе в захваченной боевиками колонии погибли заключенные

В Донбассе в захваченной боевиками колонии погибли заключенные - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Двое заключенных погибли в колонии в Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области "при выполнении работ"

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В колонии на временно оккупированной территории Луганской области погибли двое заключенных. Об этом в своем Facebook сообщил региональный координатор уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, в понедельник днем, 2 июля, в колонии №19 в Хрустальном (бывший Красный Луч) двое заключенных погибли "при выполнении работ". Лисянский добавил, что пытается получить более точную информацию об этом происшествии.

Также представитель омбудсмена обратился к мониторинговой миссии ООН с просьбой посетить вышеупомянутую колонию "для документирования данной ситуации".

В июне 2018 года боевики террористической организации ЛНР освободили осужденного до начала войны в Донбассе украинца, которого более двух лет незаконно удерживали в местах лишения свободы.

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Теги: война в донбассе, тюрьма, заключенные, колония, орло
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