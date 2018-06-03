В Донбассе ВСУ уничтожили трех боевиков

За минувшие сутки во время боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения, ликвидированы трое боевиков, еще трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
Террористы 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное минского договоренностями оружие.
Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.
По данным МинВОТ, боевики артиллерийским огнем поджигают жилые дома в поселке Пивденное (Чигири) в Донецкой области, чтобы выгнать местных жителей.