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21.07.2018, 13:57

В Донбассе выявили больше 50 молдавских наемников

В Донбассе выявили больше 50 молдавских наемников - Фото
Фото: zdg.md

Наемники едут из Молдовы в основном по финансовым соображениям

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За период с 2014 года молдавские службы безопасности выявили 56 своих граждан, которые незаконно воевали на стороне незаконных вооруженных формирований в Донбассе. Об этом сообщает Ziarul de Gardă.

По неофициальным данным, численность молдавских наемников достигает 100. 

Всего задержали 18 человек и уже осуждены 15. По словам пресс-секретаря службы информации и безопасности Молдовы, двое осуждены на территории Украины. 

Издание отмечает, что около 70% молдавских наемников, воюющих в Донбассе, происходят из социально уязвимых семей и не трудоустроены. Половина из тех, кто завербовались к боевикам, родом из Приднестровского региона. Как правило, люди решают воевать в Донбассе по финансовым соображениям.

В Молдове участие наемника в вооруженном конфликте наказывается тюремным заключением на срок от 3 до 7 лет. 

По информации ГПУ, во временно оккупированном Донбассе на стороне боевиков воевали 54 наемника за четыре года гибридной войны.

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Теги: Донбасс, Молдова, наемники
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