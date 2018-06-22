В Донбассе за сутки ВСУ ликвидировали трех боевиков

Фото: LIGA.net

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Один украинский военный получил ранение, потерь нет

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За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил уничтожены три боевика, трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Во время боевых действий один украинский военный получил осколочное ранение.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской. На горлоском направлении в районе населенного пункта Зайцево, на донецком направлении - вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь и Гнутово.

Террористы 29 раз нарушили режим тишины, три раза применяли артиллерию и минометы.

Боевики переместили блокпост на северо‑западной окраине временно-оккупированной Горловки.