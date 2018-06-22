В Донбассе за сутки ВСУ ликвидировали трех боевиков

За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил уничтожены три боевика, трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Во время боевых действий один украинский военный получил осколочное ранение.
Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской. На горлоском направлении в районе населенного пункта Зайцево, на донецком направлении - вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.
Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь и Гнутово.
Террористы 29 раз нарушили режим тишины, три раза применяли артиллерию и минометы.
Боевики переместили блокпост на северо‑западной окраине временно-оккупированной Горловки.