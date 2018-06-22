Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 07:35

В Донбассе за сутки ВСУ ликвидировали трех боевиков

В Донбассе за сутки ВСУ ликвидировали трех боевиков - Фото
Фото: LIGA.net

Один украинский военный получил ранение, потерь нет

Реклама
Реклама

За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил уничтожены три боевика, трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Во время боевых действий один украинский военный получил осколочное ранение.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской. На горлоском направлении в районе населенного пункта Зайцево, на донецком направлении - вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь и Гнутово.

Террористы 29 раз нарушили режим тишины, три раза применяли артиллерию и минометы.

Боевики переместили блокпост на северо‑западной окраине временно-оккупированной Горловки. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, сводка оос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Госсекретарь МИД ФРГ в России говорил о Крыме и Донбассе
Политика Госсекретарь МИД ФРГ в России говорил о Крыме и Донбассе
Из РФ в оккупированный Донбасс зашла колонна грузовиков - СЦКК
Происшествия Из РФ в оккупированный Донбасс зашла колонна грузовиков - СЦКК
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 