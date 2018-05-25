В Донбассе за время конфликта пропали 56 детей - омбудсмен

Дети

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Каждый год в конце мая мир отмечает Международный день пропавших без вести детей

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За время конфликта на востоке Украины без вести пропали 56 детей, проживающих в Донбассе. Из них удалось найти только 23 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Там напомнили, что каждый год в конце мая мир отмечает Международный день пропавших без вести детей.

По информации полиции, в текущем году поступило 2937 заявлений и сообщений об исчезновении детей, из которых 2622 разыскано в течение суток без открытия производств. Вместе с тем, открыто 222 уголовных производства по ст. 115 (Умышленное убийство) УК. По состоянию на 30 апреля, ненайденными остаются 57 детей.

По словам Денисовой, сегодня особого внимания и защиты требуют дети в Донбассе.

«За время конфликта на Востоке Украины без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске», - сообщила омбудсмен.

По данным главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, в Украине неидентифицированными остаются 307 погибших в Донбассе бойцов АТО. Идентифицировано по ДНК 554 погибших бойца.