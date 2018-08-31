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31.08.2018, 21:34

В Донецке массово задерживают людей на улицах - офис омбудсмена

В Донецке массово задерживают людей на улицах - офис омбудсмена - Фото
Фото: сайты боевиков

Аресты проходят по всему городу

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Боевики после ликвидации сегодня в центре временно оккупированного Донецка главаря ДНР Александра Захарченко массово задерживают на улицах города людей. Об этом сообщает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"…Спецслужбы НВФ "ДНР2 повально задерживают людей прямо на улицах, за последние 1,5 часа поступило 8 сообщений", - написал он.

Лисянский сообщает, что аресты проходят по всему городу, задержания были на бульваре Пушкина, улице Артема, Комсомольском проспекте, площади Ленина, в районе Драматического театра, на проспекте Гурова.

Представитель омбудсмена попросил людей, чьи родственники были задержаны в Донецке, сообщать ему по телефонам 0968688502; 0993178502.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства главаря ДНР.

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко. 

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Теги: задержание, боевик, Донецк, местный житель, Александр Захарченко
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