В Донецке пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в двух метрах от припаркованных машин миссии

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Пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Инцидент произошел, когда патруль СММ находился на блокпосте террористов в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка.

"Мужчина в одежде военного типа, находившейся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля миссии. Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в двух метрах от двух припаркованных автомобилей СММ, а мужчина покинул место происшествия", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, другой пророссийский наемник с расположенного поблизости блокпоста якобы извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины.

23 января 2018 года наблюдатели сообщили подробности инцидента с участием пьяного россиянина-наемника во временно оккупированном селе Саханке Донецкой области.