В Донецке третью неделю нет бензина: что происходит в городе

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Собеседники рассказали, что по талонам заправляют только машины пророссийских наемников и "бюджетников"

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Во временно оккупированном Донецке нет бензина уже третью неделю. Об этом LIGA.net сообщили сегодня местные жители.

"Такая же ситуация, как и была почти три недели назад. Ни лучше, ни хуже", - отметил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник уточнил LIGA.net, что бензин появляется на нескольких заправках каждый день, но его можно купить только по талонам.

"Обычные люди их купить не могут. При этом бензин быстро разбирают. Никто не объясняет, почему так, когда будет бензин", - пожаловался водитель.

По его словам, по талонам заправляют так называемых бюджетников и боевиков, стоит один литр А-95 от 51 руб (около 27 грн, - ред.).

В захваченном гибридными войсками РФ Луганске по состоянию на сегодня нет проблем с бензином. Топливо марки А-92 стоит 51 руб, А-95 – 52 руб.

3 июня 2018 года сообщалось, что с 27 мая 2018 года в Донецке пропал бензин.