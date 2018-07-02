В Донецкой области еще один ребенок пострадал от взрыва

Фото: police.dn.ua

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Первыми звук взрыва услышали соседи, после этого из дома выбежал окровавленный ребенок и попросил помощи

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В Волновахском районе в результате взрыва неизвестного происхождения получил ранения 14-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

По предварительной информации полиции, первыми звук взрыва услышали соседи, после этого из дома выбежал окровавленный ребенок и попросил помощи.

В момент взрыва он был дома один, сообщили правоохранители. Сейчас подросток доставлен в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшедшего, а также происхождение взрыва выясняются.

Вчера в Константиновке Донецкой области 16-летний парень получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Предварительно установлено, что он нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать, один из них детонировал у него в руках.