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29.05.2018, 14:52

В Донецкой области расследуют факт изнасилования более 20 детей

В Донецкой области расследуют факт изнасилования более 20 детей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полиции рассказали, что житель Славянска совершил на протяжении 2001-2014 годов по меньшей мере 23 изнасилования

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Житель Славянска Донецкой области подозревается в том, что насиловал детей в течение 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители установили 14 потерпевших, среди которых малолетние дети. Всего мужчину подозревают в совершении 37 различных преступлений.

В частности, оперативники собрали доказательства его причастности к 23 фактам сексуального насилия несовершеннолетних, совершенных в 2001-2014 годах. Из них три факта насилия над детьми в возрасте до 14 лет.

В полиции рассказывают, что в своем частном доме подозреваемый развращал и насиловал детей под угрозой расправы.

Также по версии правоохранителей мужчина заставлял детей принимать участие в съемках видеоматериалов порнографического характера, которые потом распространял в интернете через созданную им "закодированную" сеть обмена файлов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.3 ст.302 (создание или содержание мест разврата с привлечением несовершеннолетних), ч.2,3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК.

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С конца 2017 года подозреваемый скрывался от правоохранителей, но в начале 2018-го был задержан и сейчас находится под арестом в СИЗО.

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Теги: Донецкая область, изнасилование, насилие детей, порнография, несовершеннолетние
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