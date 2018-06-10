В Донецкой области разведчик боевиков сдался украинской полиции

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Свою попытку сотрудничать с террористами он назвал "самой большой ошибкой в жизни"

Реклама

Реклама

В Покровском районе Донецкой области 41-летний мужчина пришел в местую полицию и сообщил, что "имеет отношение к незаконным вооруженным формированиями". Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области

Мужчина рассказал, что неделю назад познакомился с членом террористической группировки ДНР и он предложил вступить в ряды боевиков, обещая высокую зарплату.

Через несколько дней "новобранец" получил задание: добраться до позиций украинских военных в районе поселка Пески и разведать их месторасположение, численность личного состава и вооружение. Мужчине пообещали за это 5 тыс рублей.

"Опасаясь за свою жизнь, я решил пойти к Пескам, но не для того, чтобы разведать, а чтобы сдаться", - сказал мужчина в полиции. Свою попытку сотрудничать с террористами он назвал "самой большой ошибкой в жизни".

Открыто уголовное производство.

9 июня в контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области женщина совершила умышленный наезд на сотрудника Госпогранслужбы, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.