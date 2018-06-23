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23.06.2018, 15:09

В ДТП под Полтавой погиб помощник Вилкула

В ДТП под Полтавой погиб помощник Вилкула - Фото
Сергей Маркаев (фото - facebook.com/OleksandrVilkul)

По данным полиции, вчера на дороге Киев-Харьков произошло ДТП, где столкнулись автомобиль Hyundai с грузовым автомобилем DAF

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На автодороге Киев-Харьков вследствие ДТП погиб помощник народного депутата от политической партии Оппозиционный блок Сергей Маркаев. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Полтавской области.

"Вчера на автодороге Киев-Харьков в Великобагачанском районе произошло ДТП, где столкнулись автомобиль Hyundai с грузовым автомобилем DAF. Вследствие столкновения водитель, который находился в автомобиле Hyundai, погиб на месте ДТП. При погибшем было удостоверение консультанта народного депутата", - сказали в полиции Полтавщины.

Открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

Народный депутат Александр Вилкул написал в Facebook, что в ДТП погиб Сергей Маркаев, который, согласно данным на сайте Верховной Рады, работал у народного депутата помощником-консультантом на общественных началах. 

14 июня народный депутат от Воли народа Сергей Шахов ночью попал в ДТППо его словам, среди участников аварии один человек был госпитализирован. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

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Теги: александр вилкул, помощник, дтп, помощник депутата
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