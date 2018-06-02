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02.06.2018, 16:27

В ДТП погиб оператор агентства журналистских расследований

В ДТП погиб оператор агентства журналистских расследований - Фото
iStock-525953897

Также пострадала журналистка Четвертой власти

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1 июня в Ровно в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Согласно сообщению, 41-летний житель на автомобиле Renault Megane, совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra сообщением "Киев-Львов".

Погиб пассажир Renault, 30-летний житель Ровенской области. Водителя и пассажирку Renault госпитализировали.

Вместе с тем, главный редактор агентства журналистских расследований Четвертая власть Владимир Торбич сообщил в Facebook, что в Ровно в результате ДТП погиб оператор агентства Валерий Мартынюк и пострадала журналистка. По словам Торбича, ее жизни ничего не угрожает.

28 мая 2018 года в Будапеште двухэтажный туристический автобус из Украины по пути в местный аэропорт на скорости въехал в ограничитель высоты. В результате ДТП у транспортного средства снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров. В ДТП, по предварительным данным, пострадали 28 украинских туристов.

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Теги: дтп, Четвертая власть, ровно, оператор
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