В ДТП погибла Миссис мира-2018: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Сании Шакировой было 30 лет

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В Кыргызстане в автомобильной аварии погибла миссис мира-2018 Сания Шакирова. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Трагедия произошла ночью в селе Чоктал на озере Иссык-Куль», - написала киргизская телеведущая Ассоль Молдокматова на своей странице в Instagram в воскресенье, 3 июня.

Сания Шакирова (фото - instagram.com/p/BjjBbk6gyaB)

В МВД страны отметили, что водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. В результате 31-летний пассажир доставлен в больницу, а 30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте.

Шакирова - уроженка Киргизии, мать троих детей, владелица сети салонов красоты. На Фестивале красоты, моды и таланта UNIVERSE BEAUTY 2018, который прошел во Вьетнаме с 28 марта по 7 апреля 2018 года, Шакирова победила в конкурсе красоты "Миссис мира".

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