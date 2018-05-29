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29.05.2018, 13:08

В ДТП в Будапеште пострадали три десятка украинских туристов

В ДТП в Будапеште пострадали три десятка украинских туристов - Фото
Фото: index.hu

Восемь украинцев в аварии с туристическим автобусом получили тяжелые травмы, сообщили в МИД

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В ДТП с автобусом в Будапеште, по предварительным данным, пострадали 28 украинских туристов. Об этом в своем Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Предварительно – 28 человек, из них восемь получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", - написала она.

28 мая 2018 года в Будапеште двухэтажный туристический автобус из Украины по пути в местный аэропорт на скорости въехал в ограничитель высоты. В результате ДТП у транспортного средства снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров.

23 мая 2018-го на трассе Киев – Чоп во Львовской области шесть человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика.

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Теги: дтп, авария, дтп в венгрии, дтп с украинцами
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