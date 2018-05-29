В ДТП в Будапеште пострадали три десятка украинских туристов

В ДТП с автобусом в Будапеште, по предварительным данным, пострадали 28 украинских туристов. Об этом в своем Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
"Предварительно – 28 человек, из них восемь получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", - написала она.
28 мая 2018 года в Будапеште двухэтажный туристический автобус из Украины по пути в местный аэропорт на скорости въехал в ограничитель высоты. В результате ДТП у транспортного средства снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров.
23 мая 2018-го на трассе Киев – Чоп во Львовской области шесть человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика.