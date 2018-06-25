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25.06.2018, 21:03

В ДТП в Запорожской области погибли три человека, двое в больнице

В ДТП в Запорожской области погибли три человека, двое в больнице - Фото
Фото: zp.npu.gov.ua

Среди госпитализированных - 7-летняя девочка

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Утром 25 июня в Васильевском районе на 348 км автодороги Харьков-Симферополь произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, двоих, в том числе ребенка, госпитализировали. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ НПУ в Запорожской области.

Водитель автомобиля ГАЗ-24 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и "лоб-в-лоб" столкнулся с автомобилем Skoda Fabia.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Волги, жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda, женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу.

25 июня депутат Запорожского облсовета от УКРОПа Ярослав Гришин на автомобиле насмерть сбил мужчину, который, по словам водителя, якобы сам бросился под колеса "пьяным и голым".

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Теги: дтп, авария, запорожская область
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