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14.07.2018, 16:18

В Дубно горела Луцкая брама - памятник архитектуры XVI века

В Дубно горела Луцкая брама - памятник архитектуры XVI века - Фото
Луцкая брама (фото - LIGA.net)

Пожар начался на третьем этаже, который находится в аварийном состоянии

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В городе Дубно Ровенской области горел памятник оборонной архитектуры XVI века - Луцкая брама. Об этом сообщает Радио Свобода.

Спасатели узнали о пожаре около часа ночи. Горел 3-й этаж здания, который считается аварийным - доступ туда закрыт. Пожар локализовали в течение часа, а полностью ликвидировали в 8:30.

Директор Государственного историко-культурного заповедника города Дубно Леонид Кичатый сообщил, что пострадали только аварийные деревянные конструкции верхнего этажа, подлежащие замене. Он предполагает, что в помещение могли пробраться хулиганы или бездомные.

Несколько месяцев назад Ровенский областной совет отдал здание Луцкой брамы в Дубно в долгосрочную аренду на 49 лет Ровенской епархии УПЦ КП, поскольку рядом с памятником расположена еще один - бывший монастырь бернардинцев, в котором сейчас действует православный монастырь.

Сейчас священнослужители вместе с руководством заповедника ищут ресурсы для завершения реставрации здания.

Луцкая брама в Дубно была сооружена в 1623 году на средства князя Владислава Заславского и соединялась с замком подземными ходами. На первом этаже раньше была арка - въезд в город.

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Теги: Дубно, пожар, памятник архитектуры, достопримечательности
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