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18.07.2018, 11:59

В Германии украинскому дальнобойщику вынесли тюремный приговор

В Германии украинскому дальнобойщику вынесли тюремный приговор - Фото
Фото: Deutsche Welle

В декабре прошлого года украинец сбил полицейское авто, в результате чего погибла сотрудница немецкой полиции

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Суд в немецком городе Менхенгладбах приговорил украинского дальнобойщика к двум годам и десяти месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд признал его виновным в пьяном наезде на полицейское авто в декабре 2017 года, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции. 

Судья признал, что подсудимый "искренне раскаялся" в совершенном. 

В декабре прошлого года немецкая полиция получила сообщение, что по автобану едет и петляет грузовик. Ему навстречу выехал наряд, полицейские включили аварийную сигнализацию и маячки. Грузовик въехал в машину полиции на скорости 71 км/ч. Водитель не затормозил и провез авто еще 200 метров. 

По словам адвоката, украинец выпил много обезболивающих из-за боли в бедре, но ничего не помогло и он, по совету российского коллеги, выпил водки. 

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Теги: Германия, приговор, авария, украинский дальнобойщик
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