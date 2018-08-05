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05.08.2018, 14:05

В горах Крыма машина с детьми слетела в кювет

В горах Крыма машина с детьми слетела в кювет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На месте аварии работали спасатели

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В селе Богатое Ущелье, расположенном в горах временно оккупированного Крыма, вчера вечером машина с двумя детьми съехала в кювет. Об этом сообщают Крым. Реалии.

«В 21:10 оперативному дежурному поступило очередное сообщение о том, что на проселочной дороге в районе Кабаньего перевала, с. Богатое Ущелье, Бахчисарайского района, необходима помощь спасателей по извлечению автомобиля из кювета, в котором находятся две женщины и двое несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.

На место происшествия отправились пять спасателей. По прибытию они с помощью специального оборудования извлекли автомобиль из кювета и сопроводили до асфальтированной дороги. В медицинской помощи никто не нуждался.

За минувшие сутки в Феодосии прошло две аварии на дорогах, есть пострадавшие, в том числе дети.  Недалеко от поселка Коктебель, столкнулись сразу три автомобиля.

В результате происшествия пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних детей.

4 августа 2018 года около Мукачево произошло масштабное ДТП - столкнулись три машины.

 

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Теги: дтп, Крым, авария, кювет
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