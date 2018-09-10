"В горле першит, болит голова": что происходит в Красноперекопске

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В городе из-за паники практически все сорбенты раскупили, отметила фармацевт одной из аптек

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Жители Красноперекопска, находится в 20 км от временно оккупированного Армянска, жалуются на ухудшение здоровья. Об этом сообщют Крым. Реалии.

Горожане говорят, что ощущают те же недуги, что и жители соседнего города. "Мы чувствуем и привкус во рту, и пищевое отравление. Почки, печень, внутренние органы дают о себе знать", – отметила местная жительница Красноперекопска.

Она уточнила, что не боится есть овощи и фрукты со своего участка, а также с рынка. "Пока кислотных дождей не было – не боюсь. Помыли и едим", – уточнила женщина.

В аптеке рассказали, что из-за паники лекарства быстро покупают: "Разбирают все, что есть, любые сорбенты, самые дорогие даже».

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.