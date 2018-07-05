Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.07.2018, 09:20

В Горловке из-за затопления шахт люди травятся метаном - ИС

В Горловке из-за затопления шахт люди травятся метаном - ИС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В захваченном гибридными войсками РФ городе увеличилось количество смертей среди местных жителей, отметили военные эксперты

Реклама
Реклама

Состояние экологической ситуации во временно оккупированной Горловке Донецкой области определяется как угрожающее, характеризующееся увеличением количества смертей среди местных жителей от токсического отравления метаном и загрязнения источников питьевой воды. Об этом говорится в сводке Информационное сопротивление.

По данным военных экспертов, такая ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля. "В результате наблюдается процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов. Вода из нижних горизонтов, поднимаясь, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы", - отмечается в сообщении.

2 апреля 2018 года сообщалось, что затопление оккупантами шахты Юнком под Енакиево может иметь катастрофические последствия для региона.

Читайте также: В оккупированном Донбассе затоплено 36 шахт - Минприроды

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: отравление, шахта, Горловка, метан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Не можем ездить к родным": в Трехизбенке требуют открыть КПВВ
Общество "Не можем ездить к родным": в Трехизбенке требуют открыть КПВВ
Под Светодарском военные разнесли диверсионную группу боевиков
Происшествия Под Светодарском военные разнесли диверсионную группу боевиков
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 