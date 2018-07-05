В Горловке из-за затопления шахт люди травятся метаном - ИС

Состояние экологической ситуации во временно оккупированной Горловке Донецкой области определяется как угрожающее, характеризующееся увеличением количества смертей среди местных жителей от токсического отравления метаном и загрязнения источников питьевой воды. Об этом говорится в сводке Информационное сопротивление.
По данным военных экспертов, такая ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля. "В результате наблюдается процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов. Вода из нижних горизонтов, поднимаясь, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы", - отмечается в сообщении.
2 апреля 2018 года сообщалось, что затопление оккупантами шахты Юнком под Енакиево может иметь катастрофические последствия для региона.
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