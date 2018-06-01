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01.06.2018, 00:49

В госпитале Днепра скончались двое украинских военных - ДОГА

В госпитале Днепра скончались двое украинских военных - ДОГА - Фото
Иллюстративное фото: Facebook Андрея Танцюры

Ранения оказались несовместимы с жизнью

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В Днепровском военном госпитале 31 мая от полученных в Донбассе ранений скончались двое украинских военнослужащих. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. 

По ее словам, в больнице умер Юрий Довганык (47 лет), который служил в 24-й бригаде. Он получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая, и Константин Гранов (34 года) из 92-й бригады, который был ранен в голову пулей вражеского снайпера 27 мая.

"Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты", - написала она.

Ранее в штабе ООС сообщили, что по состоянию на 18:00 31 мая один украинский военнослужащий получил легкое ранение, боевики гибридной армии РФ в Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением тяжелого вооружения – 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов.

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Теги: Мечникова, погиб военный, военный госпиталь, Донбасс, военные, днепр, днепровский военный госпиталь
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