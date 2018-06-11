В госпитале Днепра спасли жизнь тяжелораненому саперу

За прошлые выходные в областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепре поступили с минно-взрывными и пулевым ранением три бойца украинских войск. Об этом сообщил главврач госпиталя Сергей Рыженко, рассказав у себя в Facebook одну из фронтовых историй.
"Жизнь на передке гораздо страшнее, чем в кино", - говорит Александр, 23 года, старший лейтенант ВСУ. С 2016 года на службе в зоне АТО. Разминировал сотни мин. 8 июня в поселке Водяном мина оказалась хитрее", - пишет медик.
По словам врача, раненого бойца "молниеносно вертолетом доставили в Мечникова" с множественными ранениями головы, шеи лица, термическими ожогами глаз, осколками в теле и спутанным сознанием.
Врачи-реаниматологи двое суток готовили военнослужащего к операциям.
"Жизнь спасена. Главное – спасти будущее молодого старшего лейтенанта", - резюмировал Рыженко.
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1 июня 2018 года Рыженко рассказал, что в его больнице умер боец 57-й бригады ВСУ Метлинский Николай, который ценой собственной жизни 25 мая спас в Донбассе дочь-медсестру.