В Греции перевернулся микроавтобус: есть жертвы

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В аварии погибли шесть человек, десять получили травмы

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На севере Греции недалеко от города Кавала микроавтобус с беженцами попал в аварию. Об этом сообщает Ekathimerini.

В результате аварии автобус вылетел за ограждение и перевернулся, погибли шесть человек, среди них трое детей.

Десять человек получили серьезные травмы, их госпитализировали в больницу. По предварительной информации, в микроавтобусе ехали беженцы из Ирака и Сирии, попавшие в Грецию нелегально.

Перевозчик, вероятно, также стал жертвой аварии.

7 июня в Литве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров США.