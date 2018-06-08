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08.06.2018, 13:10

В Греции перевернулся микроавтобус: есть жертвы

В Греции перевернулся микроавтобус: есть жертвы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В аварии погибли шесть человек, десять получили травмы

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На севере Греции недалеко от города Кавала микроавтобус с беженцами попал в аварию. Об этом сообщает Ekathimerini.

В результате аварии автобус вылетел за ограждение и перевернулся, погибли шесть человек, среди них трое детей.

Десять человек получили серьезные травмы, их госпитализировали в больницу. По предварительной информации, в микроавтобусе ехали беженцы из Ирака и Сирии, попавшие в Грецию нелегально.

Перевозчик, вероятно, также стал жертвой аварии.

7 июня в Литве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров США.

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Теги: дтп, беженцы, Греция
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