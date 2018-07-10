Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 21:36

В Грузии упал в море 70-летний украинец на дельтаплане

В Грузии упал в море 70-летний украинец на дельтаплане - Фото
Фото: скриншот с видео

Вместе с украинцем на дельтаплане был 31-летний гражданин Катара

Реклама
Реклама

Сегодня в курортном грузинском городе Батуми упал в море дельтаплан с двумя иностранными туристами. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Грузинские спасатели оперативно вытащили обоих туристов из моря. Их здоровью ничто не угрожает, сообщило издание.

По данным СМИ, пострадавшие туристы - 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.

Как сообщалось, в мае на аэродроме Майское в Днепропетровской области 71-летняя женщина на свой день рождения прыгнула с парашютом.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: украинец, Грузия, море, батуми, дельтаплан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Грузии определились с кандидатурой на пост премьер-министра
Мир В Грузии определились с кандидатурой на пост премьер-министра
Задержанный в Крыму украинец пропал после выхода из спецприемника
Происшествия Задержанный в Крыму украинец пропал после выхода из спецприемника
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 