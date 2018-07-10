В Грузии упал в море 70-летний украинец на дельтаплане

Фото: скриншот с видео

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Вместе с украинцем на дельтаплане был 31-летний гражданин Катара

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Сегодня в курортном грузинском городе Батуми упал в море дельтаплан с двумя иностранными туристами. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Грузинские спасатели оперативно вытащили обоих туристов из моря. Их здоровью ничто не угрожает, сообщило издание.

По данным СМИ, пострадавшие туристы - 70-летний гражданин Украины и 31-летний гражданин Катара.

Как сообщалось, в мае на аэродроме Майское в Днепропетровской области 71-летняя женщина на свой день рождения прыгнула с парашютом.