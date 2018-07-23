В ГУР объяснили, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе

Центр временно оккупированного Луганска (фото - LIGA.net)

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По данным украинской разведки, при проверке мобильных телефонов полученная информация заносилась террористами в отдельную базу данных

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Боевики в нескольких населенных пунктах временно оккупированного Донбасса специально проверяли автобусы и автомобили с целью выявления мужчин, которые имеют опыт прохождения военной службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Факты проверки были зафиксированы 19-20 июля также на пунктах пропусках. "Особое внимание уделялось лицам мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие опыт прохождения службы в силовых структурах. Мужчин опрашивали относительно цели поездки и пункте назначения, проверялись документы, удостоверяющие личность, наличие регистрации в временно оккупированных населенных пунктах, а мобильные телефоны изымались для проверки", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, полученная в ходе проверки информация заносилась террористами в отдельную базу данных для последующего использования во время проведения мобилизационных мероприятий.

20 июля 2018 года сообщалось, что в захваченном гибридными войсками РФ Луганске боевики усилили патрулирование улиц и проверку документов.

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