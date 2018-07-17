В Харькове блогеры проникли на танковый склад предприятия: видео

Скриншот видео

commenthover

Блогеры без труда попали на склад старых и новых танков - в Минобороны заявили, что это не военная база, а территория предприятия

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Харьковские блогеры проникли на территорию одного из предприятий в Харькове, где хранятся без охраны списанные и новые танки. Видео появилось на Youtube.

В описании к видео блогеры указали, что они проникли на заброшенную военную базу, где увидели около 300 старых советских танков и около десяти новых.

В Министерстве обороны опровергли, что блогеры якобы беспрепятственно попали на военную базу. В ведомстве заявили - ролик снят на территории предприятия, а не в военной части ВСУ.

По информации харьковских СМИ, блогеры попали на территорию Харьковского бронетанкового завода, на территории которого действительно хранится старая бронетехника. Завод возобновил свою работу только в 2014 году.