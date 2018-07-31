В Харькове женщина на пешеходном переходе насмерть сбила ребенка

Фото: facebook.com/police.kharkov

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

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В Харькове женщина на ВАЗ-21111 на пешеходном переходе сбила 10-летнего мальчика. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Происшествие произошло сегодня около 14:45 на проспекте Московском в Немышлянском районе Харькова.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

24 июля в Киеве, на бульваре Леси Украинки водитель Hummer, "грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе". От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой помощи.