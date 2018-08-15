В Харькове мужчина умер от ботулизма, его жена – в реанимации

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Заболевшие употребляли в пищу рыбу - леща

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В Харькове умер мужчина, которого госпитализировали вчера с подозрением на ботулизм. В больнице продолжает находиться его супруга. Об этом сообщает местный телеканал АТН со ссылкой на департамент здравоохранения облгосадминистрации.

По информации издания, мужчина скончался, несмотря на введение сыворотки. Его жена – в реанимации в тяжелом состоянии. Ей также введена сыворотка против ботулизма.

Ранее управление Госпродпотребслужбы в Харькове сообщало, что 14 августа зарегистрировали два случая заболевания ботулизмом у членов одной семьи.

Выяснилось, что заболевшие употребляли в пищу рыбу - леща.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 случаев ботулизма, 4 человека умерли.

Специалисты в который раз предупреждают об опасности этого заболевания, возникновение которого возможно при употреблении консерв домашнего приготовления, копченой и вяленой мясной и рыбной продукции.

"Чтобы предотвратить заболевание рекомендуем не употреблять вяленую непотрошеную рыбу, особенно в летний период, не покупать продукты в местах стихийной торговли и соблюдать основные правила хранения и приготовления продуктов питания дома", - сказали в Госпродпотребслужбе.

В июле в Киеве зафиксировали два новых случая ботулизма. Оба связаны с употреблением в пищу вяленой рыбы.