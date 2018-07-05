В Харькове неизвестные напали на офис ЛГБТ-сообщества: фото

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на офис ЛГБТ сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информация о происшествии на переулке Подольском поступила в полицию 4 июля около 21:00.
По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков, повредив имущество организации.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс приезжала в Киев, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество.
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