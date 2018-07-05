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05.07.2018, 11:01

В Харькове неизвестные напали на офис ЛГБТ-сообщества: фото

В Харькове неизвестные напали на офис ЛГБТ-сообщества: фото - Фото
Фото: facebook.com/police.kharkov

По данным полиции, злоумышленники бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков в офисе организации

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Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на офис ЛГБТ сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии на переулке Подольском поступила в полицию 4 июля около 21:00.

По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков, повредив имущество организации.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс приезжала в Киев, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество.

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Теги: полиция, нападение, Харьков, ЛГБТ-сообщество
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