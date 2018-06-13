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13.06.2018, 10:22

В Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли деньги: фото

В Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли деньги: фото - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

Инцидент произошел сегодня около 04:00, пострадавших нет

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Сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка в Харькове. Об этом пресс-служба полиции Харьковской области.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.

"13 июня около 04:00 до Немышлянская отдела полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской", - отметили в пресс-службе.

Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовному кодексу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.

3 апреля 2018 года в Харькове около 03:00 неизвестные взорвали банкомат.

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Теги: Харьков, банкомат, взорвали
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